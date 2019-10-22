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Расписание матчей НХЛ на 22 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 22 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

22 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится 10 матчей.

02:00 (мск) «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз»

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

02:00. «Баффало Сэйбрз» — «Сан-Хосе Шаркс»

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

02:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона Койотс»

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл

02:00. «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто

02:30. «Детройт Ред Уингз» — «Ванкувер Кэнакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

03:00. «Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз»

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес

03:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм

03:00. «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон

03:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс»

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс

04:00. «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз»

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.

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