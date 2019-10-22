Расписание матчей НХЛ на 22 октября 2019 года

22 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится 10 матчей.
02:00 (мск) «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз»
02:00. «Баффало Сэйбрз» — «Сан-Хосе Шаркс»
02:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона Койотс»
02:00. «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
02:30. «Детройт Ред Уингз» — «Ванкувер Кэнакс»
03:00. «Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз»
03:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс»
03:00. «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз»
03:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс»
04:00. «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз»
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
- 22 октября 2019
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