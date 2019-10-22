Буцаев: понимали, что игроки СКА будут умирать на льду

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от гостевого матча с петербургским СКА (3:2 Б).
«Ребят поздравлю с победой, хорошая игра, интересная. Понимали, что соперник будет умирать на льду. У нас был план на игру, мы его придерживались, очень довольны, что победили», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Гости открыли счёт уже на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. В середине второго периода команда из Санкт-Петербурга сравняла счёт усилиями форварда Максима Карпова. На 44-й минуте подопечные Алексея Кудашова вышли вперёд благодаря голу нападающего Наиля Якупова. Вскоре «Нефтехимик» восстановил равновесие на табло, удачный бросок в актив записал защитник Зият Пайгин. Встреча перешла в овертайм, где голов не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок реализовал Зак Митчелл.
- 22 октября 2019
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