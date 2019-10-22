Знарок: из минусов — большинство «Спартака», но мы над ним работаем

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги гостевого матча с финским «Йокеритом» (3:2).



«Сегодня было тяжело, потому что в соперниках — хорошая и сбалансированная команда, которая в последних матчах набирает много очков. Мы сыграли тактически грамотно и выстояли. Из минусов — наше большинство, но мы работаем. Надеюсь, у нас с этим всё будет в порядке», — приводит слова тренера официальный сайт «Спартака».



Счёт был открыт на 15-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий «Йокерита» Петер Регин. «Спартак» сумел отыграться в концовке второго периода, гол на свой счёт записал нападающий Ансель Галимов. На 44-й минуте команда гостей вышла вперёд благодаря удачному броску форварда Артёма Фёдорова. В концовке соперники обменялись голами, авторами которых стали Анатолий Никонцев и Марко Анттила.

«Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом»