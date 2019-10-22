Знарок: из минусов — большинство «Спартака», но мы над ним работаем

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги гостевого матча с финским «Йокеритом» (3:2).
«Сегодня было тяжело, потому что в соперниках — хорошая и сбалансированная команда, которая в последних матчах набирает много очков. Мы сыграли тактически грамотно и выстояли. Из минусов — наше большинство, но мы работаем. Надеюсь, у нас с этим всё будет в порядке», — приводит слова тренера официальный сайт «Спартака».
Счёт был открыт на 15-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий «Йокерита» Петер Регин. «Спартак» сумел отыграться в концовке второго периода, гол на свой счёт записал нападающий Ансель Галимов. На 44-й минуте команда гостей вышла вперёд благодаря удачному броску форварда Артёма Фёдорова. В концовке соперники обменялись голами, авторами которых стали Анатолий Никонцев и Марко Анттила.
- 22 октября 2019
-
23:53
-
23:44
-
23:30
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:39
-
22:24
-
22:19
-
22:04
-
21:48
-
21:32
-
21:23
-
21:08
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:30
-
20:20
-
20:08
-
19:53
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:05
-
18:58
-
18:55
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:25