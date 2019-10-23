21 сейв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»

«Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



В составе «пантер» шайбы на счету Ноэля Аккьяри, Дениса Мальгина, Джонатана Юбердо и Фрэнка Ватрано, в составе «Питтсбурга» отличились Теодор Блюгерс и Патрик Хёрнквист.



Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 15.12, бросил по воротам раз и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «+1». Вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 23.



Победа позволила «пантерам» набрать 11 очков и подняться на 7-е место в таблице Восточной конференции, «Питтсбург» (12) – 5-й.