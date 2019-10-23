Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

21 сейв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»

21 сейв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «пантер» шайбы на счету Ноэля Аккьяри, Дениса Мальгина, Джонатана Юбердо и Фрэнка Ватрано, в составе «Питтсбурга» отличились Теодор Блюгерс и Патрик Хёрнквист.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 15.12, бросил по воротам раз и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «+1». Вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 23.

Победа позволила «пантерам» набрать 11 очков и подняться на 7-е место в таблице Восточной конференции, «Питтсбург» (12) – 5-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Аккьяри (Хант, Севьюр) – 30:54' (5x5)   1:1 Блюгерс (Гюнцель, Симон) – 31:57' (5x5)   2:1 Мальгин (Юбердо) – 38:00' (5x5)   3:1 Юбердо (Барков, Строльман) – 53:42' (5x5)   3:2 Хёрнквист (Гюнцель, Кросби) – 54:25' (5x5)   4:2 Ватрано (Мальгин, Барков) – 58:57' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019