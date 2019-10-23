21 сейв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»
«Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе «пантер» шайбы на счету Ноэля Аккьяри, Дениса Мальгина, Джонатана Юбердо и Фрэнка Ватрано, в составе «Питтсбурга» отличились Теодор Блюгерс и Патрик Хёрнквист.
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 15.12, бросил по воротам раз и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «+1». Вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 23.
Победа позволила «пантерам» набрать 11 очков и подняться на 7-е место в таблице Восточной конференции, «Питтсбург» (12) – 5-й.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Аккьяри (Хант, Севьюр) – 30:54' (5x5) 1:1 Блюгерс (Гюнцель, Симон) – 31:57' (5x5) 2:1 Мальгин (Юбердо) – 38:00' (5x5) 3:1 Юбердо (Барков, Строльман) – 53:42' (5x5) 3:2 Хёрнквист (Гюнцель, Кросби) – 54:25' (5x5) 4:2 Ватрано (Мальгин, Барков) – 58:57' (en)
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