Вратарь «Питтсбурга» пропустил шайбу, срикошетившую от его спины

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



На 31-й минуте матча при счёте 0:0 нападающий «пантер» Ноэль Аккьяри совершил бросок по воротам Мэтта Мюррея. Вратарь «пингвинов» отбил шайбу, которая взмыла в воздух, а затем от спины Мюррея влетела в ворота.

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В составе «пантер» кроме Аккьяри отличились Денис Мальгин, Джонатан Юбердо и Фрэнк Ватрано, в составе «Питтсбурга» забивали Теодор Блюгерс и Патрик Хёрнквист.



Победа позволила «пантерам» набрать 11 очков и подняться на 7-е место в таблице Восточной конференции, «Питтсбург» (12) – 5-й.

