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Результаты матчей НХЛ за 22 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 22 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

22 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 10 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2. Гости потерпели второе поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Аккьяри (Хант, Севьюр) – 30:54' (5x5)   1:1 Блюгерс (Гюнцель, Симон) – 31:57' (5x5)   2:1 Мальгин (Юбердо) – 38:00' (5x5)   3:1 Юбердо (Барков, Строльман) – 53:42' (5x5)   3:2 Хёрнквист (Гюнцель, Кросби) – 54:25' (5x5)   4:2 Ватрано (Мальгин, Барков) – 58:57' (en)

«Баффало Сэйбрз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3 ОТ. Гости потерпели второе поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гэмбрелл (Карлссон, Сёренсен) – 05:46' (5x5)   0:2 Власик (Марло, Майер) – 15:23' (5x5)   1:2 Айкел (Далин, Олофссон) – 27:21' (5x4)   2:2 Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 39:29' (5x5)   3:2 Скиннер (Айкел, Йокихарью) – 40:45' (5x5)   3:3 Лабанк (Лабанк, Марло) – 51:27' (5x5)   4:3 Айкел (Ристолайнен, Миттельштадт) – 63:13' (3x3)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона Койотс» — 2:3 ОТ. Хозяева потерпели пятое поражение кряду, но прервали четырёхматчевую серию без очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Круз (Фишер, Сёдерберг) – 13:06' (5x5)   1:1 Деанджело (Лемье, Бучневич) – 25:04' (5x5)   1:2 Голигоски (Чикран, Шмальц) – 33:46' (5x4)   2:2 Деанджело (Строум, Какко) – 38:00' (5x4)   2:3 Дворак (Голигоски, Келлер) – 61:04' (3x3)

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. Гости потерпели второе поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пастрняк (Маршан, Крюг) – 17:15' (5x4)   1:1 Капанен (Керфут, Холл) – 24:23' (5x5)   2:1 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 26:09' (5x5)   2:2 Керфут (Капанен, Нюландер) – 32:54' (5x4)   3:2 Ритчи (Дебраск) – 46:35' (5x5)   4:2 Линдхольм (Курали) – 57:57' (5x5)

«Детройт Ред Уингз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5. Хозяева потерпели пятое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Манта (Гронек, Бертуцци) – 16:08' (5x3)   2:0 Холовски (Хиросе, Атанасиу) – 29:19' (4x3)   2:1 Хорват (Петтерссон, Хьюз) – 41:42' (5x4)   2:2 Хорват (Хьюз, Миллер) – 43:13' (5x4)   2:3 Виртанен (Ливо, Бенн) – 52:19' (5x5)   2:4 Шаллер (Петтерссон) – 54:21' (5x5)   2:5 Хорват (Миллер, Бенн) – 58:48' (en)

«Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Вагнер (Клиффорд, Мартинес) – 10:32' (5x5)   1:1 Коннор (Литтл, Элерс) – 17:07' (5x5)   1:2 Макдермид – 24:16' (5x5)   2:2 Элерс (Пионк, Хейнола) – 32:28' (5x5)   2:3 Копитар (Даути, Куик) – 45:52' (5x4)

«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» — 6:1. Хозяева прервали двухматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Йози (Дюшейн, Эллис) – 11:23' (5x3)   2:0 Сиссонс – 16:19' (5x5)   3:0 Гримальди (Бонино, Йози) – 20:35' (5x5)   4:0 Экхольм – 30:08' (4x5)   4:1 Гецлаф – 43:59' (5x5)   5:1 Арвидссон – 44:30' (5x5)   6:1 Йернкрок (Арвидссон, Туррис) – 48:19' (5x5)

«Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стаал (Гринвей, Цуккарелло) – 11:33' (5x5)   2:0 Стаал (Суси, Гринвей) – 12:48' (5x5)   3:0 Хант (Дамба, Стаал) – 16:46' (5x4)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дак (Мяяття, Строум) – 16:15' (5x5)   1:1 Холден (Стоун, Штястны) – 58:27' (6x5)   1:2 Теодор – 65:00'

«Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Овечкин, Оши) – 20:35' (5x5)   0:2 Стивенсон – 22:41' (5x5)   1:2 Линдхольм (Годро, Джордано) – 23:19' (5x4)   2:2 Чарник (Лучич, Броди) – 36:25' (5x5)   2:3 Овечкин (Бекстрём, Гудас) – 36:35' (5x5)   2:4 Уилсон (Эллер, Кемпны) – 52:34' (5x5)   2:5 Карлсон – 58:15' (en)   3:5 Ридер (Манджапане, Райан) – 59:44' (5x5)
Е. Свечников провёл первый матч в НХЛ за полтора года. Он сыграл меньше 10 минут
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