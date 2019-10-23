Результаты матчей НХЛ за 22 октября 2019 года

22 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 10 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2. Гости потерпели второе поражение кряду.
«Баффало Сэйбрз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3 ОТ. Гости потерпели второе поражение кряду.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона Койотс» — 2:3 ОТ. Хозяева потерпели пятое поражение кряду, но прервали четырёхматчевую серию без очков.
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. Гости потерпели второе поражение подряд.
«Детройт Ред Уингз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5. Хозяева потерпели пятое поражение подряд.
«Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3.
«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» — 6:1. Хозяева прервали двухматчевую серию поражений.
«Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2 Б.
«Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:5.
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