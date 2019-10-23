Е. Свечников провёл первый матч в НХЛ за полтора года. Он сыграл меньше 10 минут

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся на стадионе «Литтр Сизарс-арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Детройта» на льду появился российский форвард Евгений Свечников. Он отыграл 7.28, нанёс два броска по воротам, выполнил один силовой приём и заработал две штрафные минуты. Это был первый матч российского нападающего в НХЛ с апреля 2018 года.



Евгений дебютировал за «Ред Уингз» в сезоне-2016/17, а в сезоне-2017/18 провёл 14 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 4 (2+2) очка. Прошлый сезон он пропустил из-за тяжёлой травмы колена. В ходе подготовки к сезону-2019/20 россиянин принял участие в пяти контрольных матчах и набрал 4 (2+2) очка, после чего его дважды отправляли в фарм-клуб «Детройта» в АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффинс» и дважды возвращали в основную команду.