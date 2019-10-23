Гофман, Оленин и ещё 12 арбитров КХЛ попали в расширенный список на ЧМ-2020
Международная федерация хоккея назвала расширенный состав арбитров на ближайший чемпионат мира, который пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии.
В список попали главные арбитры Андрис Ансонс, Мартин Франё, Роман Гофман, Ян Хрибик, Эдуард Одиньш, Константин Оленин, Юрий Оскирко, Евгений Ромасько, Максим Сидоренко и лайнсмены Дмитрий Голяк, Глеб Лазарев, Никита Шалагин, Дмитрий Шишло, Евгений Юдин.
Окончательный список будет назван в марте 2020 года.
Кроме этого, ИИХФ утвердила список арбитров на ближайший молодёжный чемпионат мира, который состоится с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в Чехии. КХЛ будут на этом турнире представлять главные арбитры Иван Фатеев, Сергей Морозов и лайнсмен Никита Шалагин.
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