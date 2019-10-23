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Василию Кошечкину порезали коньком шею в матче с «Ак Барсом»

Василию Кошечкину порезали коньком шею в матче с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Голкиперу магнитогорского «Металлурга» Василию Кошечкину потребовалась замена в первом периоде встречи с казанским «Ак Барсом». Вратарь столкнулся со своим партнёром по команде Максимом Матушкиным и получил удар коньком по шее. У Кошечкина пошла кровь, врачи зажали ему рану и увели в раздевалку. На замену вышел Станислав Галимов, но вскоре Кошечкин вернулся на лёд с пластырем на шее.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Минулин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Зайцев, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Ли — Основин — Фисенко;
Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

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