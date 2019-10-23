Василию Кошечкину порезали коньком шею в матче с «Ак Барсом»

Голкиперу магнитогорского «Металлурга» Василию Кошечкину потребовалась замена в первом периоде встречи с казанским «Ак Барсом». Вратарь столкнулся со своим партнёром по команде Максимом Матушкиным и получил удар коньком по шее. У Кошечкина пошла кровь, врачи зажали ему рану и увели в раздевалку. На замену вышел Станислав Галимов, но вскоре Кошечкин вернулся на лёд с пластырем на шее.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Минулин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Зайцев, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Ли — Основин — Фисенко;

Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.