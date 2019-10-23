Миронов: «Динамо» посвящает трёхматчевую серию побед легендарному Льву Яшину

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, что клуб посвятил серию из трёх побед памяти легендарного футбольного вратаря «Динамо» Льва Яшина. Вчера, 22 октября, голкиперу могло исполниться 90 лет.



«22 октября легендарному вратарю московского «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. Мы с ребятами посвящаем эту выездную победную серию из трёх матчей нашему великому одноклубнику. Лев Иванович, помним и гордимся!» — написал Миронов в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Миронова.



Бело-голубые последовательно обыграли «Куньлунь Ред Стар» (2:1), «Амур» (5:1) и «Адмирал» (4:1). «Динамо» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, опережая на два очка СКА и имея превосходство над командой Алексея Кудашова по дополнительным показателям.