Московское «Динамо» выиграло три матча на Дальнем Востоке с общим счётом 11:3
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал во Владивостоке московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бело-голубых.
Этой победой подопечные Владимира Крикунова завершили со стопроцентным результатом поездку по Дальнему Востоку. Бело-голубые последовательно обыграли «Куньлунь Ред Стар» (2:1), «Амур» (5:1) и «Адмирал» (4:1). В последних шести матчах «Динамо» одержало пять побед.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Динамо» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, опережая на два очка СКА и имея превосходство над командой Алексея Кудашова по дополнительным показателям. В следующем матче «Динамо» 29 октября дома сыграет с «Авангардом».
Московское «Динамо» на выезде победило «Адмирал», у Яшкина — дубль
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