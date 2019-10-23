Московское «Динамо» выиграло три матча на Дальнем Востоке с общим счётом 11:3

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал во Владивостоке московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бело-голубых.

Этой победой подопечные Владимира Крикунова завершили со стопроцентным результатом поездку по Дальнему Востоку. Бело-голубые последовательно обыграли «Куньлунь Ред Стар» (2:1), «Амур» (5:1) и «Адмирал» (4:1). В последних шести матчах «Динамо» одержало пять побед.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Динамо» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, опережая на два очка СКА и имея превосходство над командой Алексея Кудашова по дополнительным показателям. В следующем матче «Динамо» 29 октября дома сыграет с «Авангардом».