«Виннипег» забрал Сбису с драфта отказов «Анахайма»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» забрал защитника Луку Сбису с драфта отказов «Анахайм Дакс, информирует официальный сайт канадской команды.



В прошлом сезоне 29-летний швейцарский хоккеист выступал в составе «Нью-Йорк Айлендерс», проведя за основную команду девять матчей регулярного чемпионата и отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.



За карьеру в НХЛ Сбиса поиграл за «Айлендерс», «Филадельфию Флайерз», «Анахайм Дакс» и «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности Сбиса провёл 535 матчей, забросив 19 шайб и отдав 92 результативные передачи при показателе полезности «–24».



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