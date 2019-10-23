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«Виннипег» забрал Сбису с драфта отказов «Анахайма»

«Виннипег» забрал Сбису с драфта отказов «Анахайма»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» забрал защитника Луку Сбису с драфта отказов «Анахайм Дакс, информирует официальный сайт канадской команды.

В прошлом сезоне 29-летний швейцарский хоккеист выступал в составе «Нью-Йорк Айлендерс», проведя за основную команду девять матчей регулярного чемпионата и отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ Сбиса поиграл за «Айлендерс», «Филадельфию Флайерз», «Анахайм Дакс» и «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности Сбиса провёл 535 матчей, забросив 19 шайб и отдав 92 результативные передачи при показателе полезности «–24».

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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