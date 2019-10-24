Фридман: «Монреаль» ждал Окулова ещё в прошлом году
Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал недавно появившуюся информацию о том, что за нападающим ЦСКА Константином Окуловым следят клубы НХЛ.
«Мой коллега Крис Джонстон сообщил, что, согласно предположению других клубов, Окулов выбирает между «Торонто» и «Монреалем». Могу сказать, что «Канадиенс» жаждали видеть Окулова у себя ещё год назад», — отметил Фридман.
Напомним, что Окулов не задрафтован в НХЛ. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 14 (6+8) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, его контракт с ЦСКА заканчивается весной 2020 года.
В 2018 году «Монреаль» задрафтовал под общим 38-м номером одноклубника Окулова — защитника Александра Романова.
Sportsnet: «Торонто» и «Монреаль» — фавориты в борьбе за Константина Окулова
- 24 октября 2019
-
15:49
-
15:35
-
15:09
-
14:53
-
14:35
-
14:20
-
13:54
-
13:43
-
13:13
-
12:49
-
12:33
-
12:12
-
11:51
-
11:18
-
11:00
-
10:56
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:59
-
08:32
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:49
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:32
-
06:21
-
06:15
-
06:11
-
06:03
Партнерский контент