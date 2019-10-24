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Фридман: «Монреаль» ждал Окулова ещё в прошлом году

Фридман: «Монреаль» ждал Окулова ещё в прошлом году
Хоккей / НХЛ 0

Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал недавно появившуюся информацию о том, что за нападающим ЦСКА Константином Окуловым следят клубы НХЛ.

«Мой коллега Крис Джонстон сообщил, что, согласно предположению других клубов, Окулов выбирает между «Торонто» и «Монреалем». Могу сказать, что «Канадиенс» жаждали видеть Окулова у себя ещё год назад», — отметил Фридман.

Напомним, что Окулов не задрафтован в НХЛ. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 14 (6+8) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, его контракт с ЦСКА заканчивается весной 2020 года.

В 2018 году «Монреаль» задрафтовал под общим 38-м номером одноклубника Окулова — защитника Александра Романова.

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