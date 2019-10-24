Фридман: «Монреаль» ждал Окулова ещё в прошлом году

Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал недавно появившуюся информацию о том, что за нападающим ЦСКА Константином Окуловым следят клубы НХЛ.



«Мой коллега Крис Джонстон сообщил, что, согласно предположению других клубов, Окулов выбирает между «Торонто» и «Монреалем». Могу сказать, что «Канадиенс» жаждали видеть Окулова у себя ещё год назад», — отметил Фридман.



Напомним, что Окулов не задрафтован в НХЛ. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 14 (6+8) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, его контракт с ЦСКА заканчивается весной 2020 года.



В 2018 году «Монреаль» задрафтовал под общим 38-м номером одноклубника Окулова — защитника Александра Романова.

Sportsnet: «Торонто» и «Монреаль» — фавориты в борьбе за Константина Окулова