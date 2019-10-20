Sportsnet: «Торонто» и «Монреаль» — фавориты в борьбе за Константина Окулова

Два канадских клуба Национальной хоккейной лиги — «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» — следят за форвардом ЦСКА Константином Окуловым и надеются заключить контракт с ним в межсезонье, сообщает Sportsnet.
«Другие клубы полагают, что „Монреаль“ и „Торонто“ являются главными фаворитами в борьбе за форварда, играющего в ЦСКА в этом сезоне. И теперь некоторые из этих команд задаются вопросом, а стоит ли вообще связываться с его лагерем, пытаясь пригласить его в тренировочный лагерь в следующем году», — сказал инсайдер издания Крис Джонстон.
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Его контракт с ЦСКА истекает 30 апреля 2020 года. Окулов не задрафтован в НХЛ, имея право заключить контракт с любым клубом лиги.
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