Лямин: в раздевалке у Сумманена бывало очень горячо. Там много чего летало

Защитник московского «Динамо» Кирилл Лямин рассказал об адаптации в московском клубе и вспомнил период выступления в «Авангарде» под руководством Раймо Сумманена.



«Меня отлично приняли в «Динамо». Да я ведь многих ребят здесь знаю. К примеру, с Вадиком Шипачёвым вместе играли в Череповце, с Кулёминым — в ЦСКА, с Чайковски — в «Автомобилисте». Главное, что в «Динамо» коллектив очень дружный и сплочённый. Хотя у меня никогда не было проблем после перехода в новую команду.



С Крикуновым в трёх клубах вместе работали — «Нефтехимике», «Автомобилисте» и вот теперь в «Динамо». Так что спасибо тренерскому штабу бело-голубых, что проявили заинтересованность во мне. Конечно, предсезонка у Крикунова тяжелее, чем у многих других тренеров, но совсем не то, что в первый раз.



Самая «горячая» раздевалка у Сумманена. Там бывало действительно очень горячо. Много чего летало. Раймо — темпераментный тренер», — приводит слова Лямина официальный сайт бело-голубых.

Шоу в стиле Сумманена После поражения от «Динамо» Раймо Сумманен предложил Харийсу Витолиньшу подраться. Вспоминаем другие скандалы, связанные с финном.