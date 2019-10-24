Сопел: когда упал самолёт с «Локомотивом», было страшно. Хотел свалить из России

Бывший защитник новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева» Брент Сопел поделился мнением о жизни в России. В 2010 году канадский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс».
«Москва — это Нью-Йорк на стероидах. Трафик безумный. Когда стало известно о падении самолёта с «Локомотивом», у меня был вылет из Москвы, и нужно было сменить аэропорт. Между ними было 50 миль, а так как я не знал русского языка, то поехал на такси. За четыре часа я проехал половину пути. Половину! Настолько ужасным был трафик. Когда упал самолёт, было страшно. Паника. Хотелось свалить оттуда. Я знал некоторых ребят, которые погибли», — сказал Сопел в эфире подкаста Spittin Chiclets.
В сентябре 2011 года самолёт с хоккеистами и тренерским штабом «Локомотива» разбился неподалёку от ярославского аэропорта.
- 24 октября 2019
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