«Локомотив» отыгрался со счёта 0:2 и победил «Барыс» в Ярославле

«Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Барыс». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Майка Пелино.

Провальным для ярославской команды вышел старт второго отрезка. В течение 45 секунд голкипер «Локомотива» Илья Коновалов пропустил дважды. Сперва отличился Алихан Асетов, а следом цели достиг бросок Романа Старченко. После шайбы Старченко тренерский штаб «железнодорожников» провёл замену вратаря — Коновалова на последнем рубеже сменил Даниил Исаев.

«Локомотив» смог отыграться ещё до перерыва. Равновесие было восстановлено усилиями Артура Каюмова и Степана Санникова. Исход матча решила шайба Рушана Рафикова, заброшенная в овертайме.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.