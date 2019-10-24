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«Локомотив» отыгрался со счёта 0:2 и победил «Барыс» в Ярославле

«Локомотив» отыгрался со счёта 0:2 и победил «Барыс» в Ярославле
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Барыс». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Майка Пелино.

Провальным для ярославской команды вышел старт второго отрезка. В течение 45 секунд голкипер «Локомотива» Илья Коновалов пропустил дважды. Сперва отличился Алихан Асетов, а следом цели достиг бросок Романа Старченко. После шайбы Старченко тренерский штаб «железнодорожников» провёл замену вратаря — Коновалова на последнем рубеже сменил Даниил Исаев.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Асетов (Шалапов) – 22:45' (5x5)   0:2 Старченко (Найт, Бойд) – 23:30' (5x5)   1:2 Каюмов (Коваленко, Черепанов) – 30:22' (5x5)   2:2 Санников (Накладал, Рафиков) – 35:41' (5x5)   3:2 Рафиков (Да Коста) – 60:59' (3x3)

«Локомотив» смог отыграться ещё до перерыва. Равновесие было восстановлено усилиями Артура Каюмова и Степана Санникова. Исход матча решила шайба Рушана Рафикова, заброшенная в овертайме.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

Коновалов пропустил две шайбы от «Барыса» за 45 секунд и был заменён на Исаева
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