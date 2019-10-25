Гурьянов забросил первую шайбу за «Даллас» в сезоне

В эти минуты в матче чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимает «Анахайм Дакс». В данный момент идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов открыл счёт в матче. Для него эта шайба стала первой за «Даллас» в сезоне.

Видео гола Гурьянова можно посмотреть в «твиттере» «Даллас Старз»

В сезоне-2019/20 Гурьянов провёл 2 матча за фарм-клуб «Далласа» — «Техас», на его счету 3 гола в АХЛ.

В составе «Далласа» в нынешнем сезоне 22-летний россиянин до встречи с «Анахаймом» провёл 7 матчей и отметился одной результативной передачей.