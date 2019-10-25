Гурьянов забросил первую шайбу за «Даллас» в сезоне
В эти минуты в матче чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимает «Анахайм Дакс». В данный момент идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов открыл счёт в матче. Для него эта шайба стала первой за «Даллас» в сезоне.
Видео гола Гурьянова можно посмотреть в «твиттере» «Даллас Старз»
В сезоне-2019/20 Гурьянов провёл 2 матча за фарм-клуб «Далласа» — «Техас», на его счету 3 гола в АХЛ.
В составе «Далласа» в нынешнем сезоне 22-летний россиянин до встречи с «Анахаймом» провёл 7 матчей и отметился одной результативной передачей.
- 25 октября 2019
-
04:57
-
04:33
-
04:20
-
03:57
-
02:44
-
00:00
- 24 октября 2019
-
23:45
-
23:30
-
23:14
-
23:05
-
22:54
-
22:43
-
22:39
-
22:32
-
22:21
-
22:14
-
22:02
-
21:50
-
21:48
-
21:42
-
21:26
-
21:16
-
20:52
-
20:49
-
20:42
-
20:33
-
20:19
-
19:55
-
19:35
-
19:35
-
19:01
-
18:47
-
18:35
-
18:06
-
17:50
Партнерский контент