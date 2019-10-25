21 сейв Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Аризону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Аризона Койотс» на стадионе «Нассау Колизеум». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



В составе победителей отличились Дерик Брассар, Джош Бейли, Андерс Ли и Скотт Мейфилд. У гостей шайбы на счету Михаэля Грабнера и Конора Гарленда.



Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл на льду весь матч, отразив 21 бросок из 23. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 13 минут 44 секунды, совершил 1 силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-1».

В другом матче игрового дня «Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Каролину Харрикейнз» в овертайме – 4:3. Победная шайба на счету Кэма Аткинсона. Игрок «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 31 секунду и закончил матч с «-3». У защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова 16 минут 55 секунд игрового времени, его показатель полезности составил «-2».

В ещё одном матче игрового дня «Монреаль Канадиенс» был сильнее «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2.