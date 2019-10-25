21 сейв Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Аризону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Аризона Койотс» на стадионе «Нассау Колизеум». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Дерик Брассар, Джош Бейли, Андерс Ли и Скотт Мейфилд. У гостей шайбы на счету Михаэля Грабнера и Конора Гарленда.
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл на льду весь матч, отразив 21 бросок из 23. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 13 минут 44 секунды, совершил 1 силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-1».
В другом матче игрового дня «Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Каролину Харрикейнз» в овертайме – 4:3. Победная шайба на счету Кэма Аткинсона. Игрок «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 31 секунду и закончил матч с «-3». У защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова 16 минут 55 секунд игрового времени, его показатель полезности составил «-2».
В ещё одном матче игрового дня «Монреаль Канадиенс» был сильнее «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2.
- 25 октября 2019
-
04:57
-
04:33
-
04:20
-
03:57
-
02:44
-
00:00
- 24 октября 2019
-
23:45
-
23:30
-
23:14
-
23:05
-
22:54
-
22:43
-
22:39
-
22:32
-
22:21
-
22:14
-
22:02
-
21:50
-
21:48
-
21:42
-
21:26
-
21:16
-
20:52
-
20:49
-
20:42
-
20:33
-
20:19
-
19:55
-
19:35
-
19:35
-
19:01
-
18:47
-
18:35
-
18:06
-
17:50