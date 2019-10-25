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21 сейв Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Аризону»

21 сейв Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Аризона Койотс» на стадионе «Нассау Колизеум». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Дерик Брассар, Джош Бейли, Андерс Ли и Скотт Мейфилд. У гостей шайбы на счету Михаэля Грабнера и Конора Гарленда.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл на льду весь матч, отразив 21 бросок из 23. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 13 минут 44 секунды, совершил 1 силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-1».
В другом матче игрового дня «Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Каролину Харрикейнз» в овертайме – 4:3. Победная шайба на счету Кэма Аткинсона. Игрок «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 31 секунду и закончил матч с «-3». У защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова 16 минут 55 секунд игрового времени, его показатель полезности составил «-2».

В ещё одном матче игрового дня «Монреаль Канадиенс» был сильнее «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Брассар (Пулок, Нельсон) – 01:25' (5x5)   1:1 Грабнер (Чикран) – 10:20' (5x5)   2:1 Бейли (Ледди, Нельсон) – 34:03' (5x5)   3:1 Ли (Бейли, Тэйвз) – 48:00' (5x5)   3:2 Гарленд (Чикран, Кессел) – 58:55' (6x5)   4:2 Мейфилд (Бойчак) – 59:48' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Тексье (Бемстрём, Нэш) – 03:21' (5x5)   1:1 Хэмилтон (Фёгеле, Славин) – 04:32' (5x5)   1:2 Дзингел (Нечас) – 11:43' (5x5)   1:3 Ахо (Песке, Валльмарк) – 12:32' (5x5)   2:3 Мюррей (Дженнер, Савар) – 32:57' (5x5)   3:3 Милано (Савар, Мюррей) – 37:23' (5x5)   4:3 Аткинсон (Дюбуа, Джонс) – 63:28' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Казинс (Томпсон) – 16:36' (5x5)   1:1 Кейн (Кутюр, Гертл) – 19:05' (5x4)   1:2 Кейн (Гертл, Бёрнс) – 24:54' (5x4)   1:3 Лабанк (Гертл) – 28:08' (5x5)   1:4 Карлссон (Торнтон, Марло) – 39:24' (5x5)   2:4 Армиа (Доми, Уэбер) – 39:46' (5x5)
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