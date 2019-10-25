Александр Овечкин в матче с «Эдмонтоном» оформил второй дубль в сезоне

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1, завершён второй период)



Первый гол Овечкин забил на 27-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Ассистентами россиянина стали Йонас Зигенталер и Джон Карлсон. На 34-й минуте Александр оформил дубль и увеличил преимущество «Кэпиталз» до двух шайб, а голевые передачи себе в актив записали Том Уилсон и Якуб Врана. Российский нападающий реализовал большинство.

Видео второго гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне и продлил результативную серию до девяти матчей. Это второй дубль Александра в нынешнем сезоне — ранее он забил два гола в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:6). Всего на счету россиянина теперь 14 (9+5) очков в 12 матчах.