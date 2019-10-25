Бекстрём в овертайме не забил в пустой угол, в контратаке забил Драйзайтль

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев – 4:3 ОТ. «Столичная» команда не смогла продлить победную серию до пяти матчей.

Исход матча решил овертайм, в котором сперва прекрасный момент для гола упустили форварды «столичной» команды Александр Овечкин и Никлас Бекстрём. Бросок российского нападающего прошёл мимо створа. Шайбу подхватил Бекстрём, прокатился за воротами, после чего не смог довернуть шайбу в практически пустой угол ворот Микко Коскинена.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Эдмонтона»

«Ойлерз» мгновенно организовали контратаку, которую блестяще разыграли лидеры команды Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Канадский форвард ассистировал немцу, который и поставил точку в матче.