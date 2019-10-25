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«Эдмонтон» в овертайме победил «Вашингтон». У Овечкина и Драйзайтля — по дублю

«Эдмонтон» в овертайме победил «Вашингтон». У Овечкина и Драйзайтля — по дублю
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев – 4:3 ОТ. «Столичная» команда не смогла продлить победную серию до пяти матчей.

Счёт в матче был открыт усилиями защитника хозяев Дарнелла Нурса. Гости отыгрались во втором периоде благодаря точному броску Якуба Враны.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Нурс (Драйзайтль, Кассиан) – 13:20' (5x5)   1:1 Врана – 25:40' (5x5)   1:2 Овечкин (Зигенталер, Карлсон) – 26:27' (5x5)   1:3 Овечкин (Уилсон, Врана) – 33:40' (5x4)   2:3 Драйзайтль (Макдэвид, Кассиан) – 44:25' (5x5)   3:3 Макдэвид (Нил, Чиассон) – 58:22' (6x5)   4:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 61:18' (3x3)

Следом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. Первый гол Овечкин забил на 27-й минуте, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. Ассистентами россиянина стали Йонас Зигенталер и Джон Карлсон. На 34-й минуте Александр оформил дубль и увеличил преимущество «Кэпиталз» до двух шайб, а голевые передачи себе в актив записали Том Уилсон и Врана. Российский нападающий реализовал большинство.

«Эдмонтон» в заключительной трети ушёл от поражения — отличились лидеры команды Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Исход матч решил овертайм, в котором вновь забил Драйзайтль.

Александр Овечкин в матче с «Эдмонтоном» оформил второй дубль в сезоне
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