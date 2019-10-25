«Эдмонтон» в овертайме победил «Вашингтон». У Овечкина и Драйзайтля — по дублю

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев – 4:3 ОТ. «Столичная» команда не смогла продлить победную серию до пяти матчей.

Счёт в матче был открыт усилиями защитника хозяев Дарнелла Нурса. Гости отыгрались во втором периоде благодаря точному броску Якуба Враны.

Следом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. Первый гол Овечкин забил на 27-й минуте, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. Ассистентами россиянина стали Йонас Зигенталер и Джон Карлсон. На 34-й минуте Александр оформил дубль и увеличил преимущество «Кэпиталз» до двух шайб, а голевые передачи себе в актив записали Том Уилсон и Врана. Российский нападающий реализовал большинство.

«Эдмонтон» в заключительной трети ушёл от поражения — отличились лидеры команды Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Исход матч решил овертайм, в котором вновь забил Драйзайтль.