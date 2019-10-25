Накладал после матча с «Амуром» попал шайбой в лицо зрителю. Якуб извинился

Защитник «Локомотива» Якуб Накладал извинился за свои действия по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2). После матча чешский хоккеист бросил шайбу на трибуны и случайно попал в голову болельщика.

«Дорогой Иван, это Якуб Накладал. Я хочу извиниться за то, что случилось в Хабаровске после игры. Я попал шайбой тебе в лицо. Просто у меня были эмоции. Я желаю тебе здоровья, чтобы всё было хорошо», – сказал Накладал.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Амура»

«15 октября, после финальной сирены матча «Амур» – «Локомотив», расстроенный защитник ярославцев Якуб Накладал запустил шайбу на трибуны «Платинум Арены». Она угодила в голову одному из болельщиков. Виновник эпизода приносит извинения пострадавшему. Уважаем. Пользуясь случаем, напоминаем: внимательно следите за шайбой во время игры и даже после её окончания», – говорится в сообщении «Амура».