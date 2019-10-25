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Третьяк: уровень КХЛ поднялся. «Витязь» и «Адмирал» – в лидерах

Третьяк: уровень КХЛ поднялся. «Витязь» и «Адмирал» – в лидерах
Хоккей / КХЛ 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении команд Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне.

«Вообще, уровень КХЛ поднялся. Есть «Витязь» и «Адмирал», которые идут в лидирующей группе, сейчас хорошую игру показывает «Амур» и выигрывает. В этом и заключается хоккей, чтобы в каждой игре никто не знал, выиграет команда или проиграет, чтобы были конкурентные соревнования.

Конечно, удивил «Металлург», показывал не очень сильную игру в начале сезона. «Автомобилист» в прошлом году занял первое место на Востоке, а сейчас тоже огорчает своих поклонников. Почти все команды играют нестабильно, есть поражения, есть яркие победы», – цитирует Третьяка ТАСС.

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