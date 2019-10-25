«Команда собирается, а не покупается». Почему «Адмирал» шумит в КХЛ

«Адмирал» — одна из главных сенсаций со знаком «плюс» в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Команда с самым низким бюджетом уверенно держится в зоне плей-офф Восточной конференции, уже успев обыграть нескольких грандов. В эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» главный тренер «моряков» Сергей Светлов рассказал, как сейчас живёт и работает «Адмирал», а также о том, что изменилось по сравнению с прошлым сезоном.

Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Восточная конференция Самый богатый клуб Востока сейчас даже не попадает в плей-офф.

«Кто-то сидит в гостинице и делает процедуры, а мы сидели в аэропортах и ждали самолётов»

— В нынешнем сезоне «Адмирал» показывает хорошие результаты. В чём главные отличия от прошлого чемпионата?

— Прошлый сезон получился двояким. Во второй половине, после прихода нового руководства, наша игра стабилизировалась. Если разделить прошлый сезон на две части, то именно во второй мы выступили намного сильнее.

Тренерский штаб спросили, что именно нужно. Мы всё обозначили. Важно было летать чартерными рейсами, улучшить питание, которое раньше было слабым.

— Почему так произошло?

— Когда я только пришёл во Владивосток, то была разобранная команда. Были долги, ушли многие хоккеисты, кто-то был на пробных контрактах. Это, конечно, далеко не звёзды КХЛ, а хоккеисты подешевле, из Высшей лиги. В таких условиях сложно правильно подготовить команду к сезону. Нужно было притереться, а ведь ребята, пришедшие из ВХЛ, со своими игровыми нюансами. Опять же, важно наиграть связки, сочетания, поставить рисунок игры. На это требуется время. Посмотрите на наш прошлогодний календарь, когда мы за первые два месяца сыграли 30 с лишним матчей, играя почти через день.



— Непросто.

— Вы ещё учитывайте наше географическое положение и разницу во времени. Плюс мы экономили, летали не чартерными, а регулярными рейсами. Отсюда проблемы с восстановительным процессом. Кто-то сидит в гостинице и делает процедуры, а мы сидели в аэропортах и ждали самолётов. Причём с общей толпой людей. А это чревато заболеваниями, ведь тут вам и сопли, и кашель, и грипп. Увы, от этого никуда не деяться.



— Но затем ситуация изменилась.

— Да, с приходом нового руководства. Тренерский штаб спросили, что именно нужно. Мы всё обозначили. Важно было летать чартерными рейсами, улучшить питание, которое раньше было слабым. Скажу прямым текстом: оно было низкого качества. В итоге у нас появились и чартеры, и питание, и внимание, и достойное медицинское обслуживание. Со временем всё стабилизировалось, улучшилась и сама команда. Появились связки, ребята поверили в себя. В результате мы заиграли. И очень неплохо.



— Сейчас многие удивляются, что «Адмирал» так уверенно себя чувствует в турнирной таблице Востока.

— Время покажет, торопиться не будем. Продолжая тему, хотел бы отметить, что костяк команды, который проявил себя в прошлом сезоне, мы оставили на этот сезон. В результате нам не нужно было много заниматься отбором, просто усиливались точечно.

— Речь об иностранцах?

— В том числе, ведь в начале прошлого сезона у нас их не было, так как существовал запрет. Приходилось справляться своими ресурсами, а вы сами понимаете, что российский игрок хорошего качества стоит больших денег. Всё-таки найти хорошего иностранца с меньшими запросами попроще. Сейчас у нас в обойме хорошие ребята, мы провели хорошую предсезонную подготовку. Всё это в совокупности помогает дать сегодняшний результат.

«Многое зависит от команды. Она собирается, а не покупается»

— Какая сейчас основная задача?

— Мы бьёмся в каждой игре за каждое очко. Задача – попадание в плей-офф, она перед нами поставлена. Но сейчас все мысли об отдельной встрече. Как дома, так и на выезде мы ищем пути для победы. На сегодняшний момент очень хорошая атмосфера в раздевалке, у нас хороший коллектив единомышленников. Все: руководство, тренерский штаб, обслуживающий персонал, хоккеисты – работают как единое целое.



— Тяжело работать, имея самый низкий бюджет в КХЛ?

— Многое зависит от команды. Она собирается, а не покупается. Можно вложить большие деньги, купить топовых игроков, а команду не создать. У «Адмирала» хороший подбор хоккеистов, которые достойно себя проявляют. Есть костяк, при его помощи строим всю остальную команду. У нас всё сбалансировано, бьёмся за результат.



— Кого из молодёжи можете отметить? В частности, из ребят, прошедших школу «Тайфуна».

— Мы обращаем внимание на Лапшина, Дробина, Зайцева, Лисина, Островского. Но нельзя забывать, что разница между МХЛ и КХЛ серьёзная. Не каждый игрок, находясь в МХЛ, может занять достойное место в КХЛ. Мы не кандидаты номер один по отбору игроков. Ребята, которые кому-то не подошли, приезжают к нам. Не забывайте, что на сегодняшний момент у нас нет своей школы. Но мы работаем с игроками «Тайфуна», некоторые даже проходили с нами сборы. Смотрим на перспективу. Всё зависит от самих ребят. Тот же Глеб Зайцев перерос МХЛ, но он ещё не топовый игрок для КХЛ. Поэтому мы его отправили в Ангарск, он там получает игровую практику, опыт. Бьётся с мужиками, сам становится мужиком. Мы рады и любим нашу молодёжь, она обязательно будет нам помогать.

«Мы – один из последних адресов, по которому приезжают игроки»

— Говорят, что перед играми вы «сажаете» хоккеистов на базу. Зачем?

— Это нормальное явление. Но перед играми мы на базу не «сажаем», мы собираем ребят в отеле, переночевать. Нашли гостиницу недалеко от арены, собираем там ребят, в 22:00 у нас отбой. Ночуем, потом завтракаем и раскатываемся, отдыхаем в этой же гостинице. Играем, а затем по домам. Так что понятие «сборы» не совсем верное, мы просто готовимся к играм.

На сегодняшний момент российских хоккеистов высокого уровня не хватает на все команды. Все топовые спортсмены собраны в соответствующих клубах с большим финансированием. Поэтому появляются иностранцы.

— Вы считаете это правильным?

— Да. Когда ты дома, то там у тебя и дети, и семья, и жена. Есть моменты, которые отвлекают. Условно, вынеси мусор или с ребёнком погуляй. Бывают шумные соседи, какие-то дискотеки, праздники. Здесь же мы все вместе, объединяемся, разговариваем друг с другом, настраиваемся чисто на хоккей. Все дела остаются дома. Считаю, что это приносит пользу для команды.



— Без качественных легионеров в КХЛ сейчас тяжело конкурировать?

— На сегодняшний момент российских хоккеистов высокого уровня не хватает на все команды. Все топовые спортсмены собраны в соответствующих клубах с большим финансированием. Поэтому появляются иностранцы. Но нужны только те, которые способны давать результат и устраивают нас по финансам. Перед нами стоит задача по поиску таковых.



— Под критику ещё на предсезонке попадал голкипер Олкинуора. Вас не пугала его игра?

— Всякие мысли лезли в голову. Да, он нестабильно играл, получал порцию критики. Но мы работали и верили, что он справится со своей ролью. У нас нет возможности сразу убирать игрока, так как это дорогое удовольствие. Считаю, что в Олкинуоре мы не ошиблись. Была небольшая проблемка, что Антон Красоткин залечивал травму мениска. В результате вся нагрузка легка на финна.



— Сейчас у «Адмирала» большая зависимость от первого звена легионеров?

— Конечно. Не обижая ребят, мы – один из последних адресов, по которому приезжают игроки. Все хотят играть в московских регионах, затем – Урал и Сибирь. Только потом – мы. В этом плане нам сложно конкурировать. Любой игрок понимает, что, попадая во Владивосток или Хабаровск, он получает дополнительные нагрузки, связанные с перелётами и часовыми поясами. Наши иностранцы справляются со своей ролью. У нас нет отдельных лидеров. У нас есть команда, которая хочет побеждать.

«Лалонда, Юнга и Альмквиста выбрали по видео»

— Приобретение Осипова – это была ваша инициатива, учитывая, что вы работали с ним раньше в «Амуре» и «Атланте»?

— Сашу я хорошо знаю. Так получилось, что он оказался на рынке свободных агентов, а пауза у него затянулась. Мы же звали его ещё раньше, но он сначала не соглашался на наше предложение. Хотелось получить его пораньше, но на тот момент у нас не было возможности договориться с ним по финансам. Инициатива исходила от меня, а руководство поддержало выбор. В его лице мы получили усиление.



— В условиях жёсткого потолка зарплат у «Адмирала» будет больше возможностей подписывать игроков хорошего уровня?

— Не думаю, что у топовых игроков упадут зарплаты. Вы же знаете зарплаты ведущих игроков, первая пятёрка – это как две наши команды. Здесь вопрос в том, какой у нас будет бюджет. Нам с этим бюджетом получилось собрать хорошую, сплочённую команду. Будет увеличение, будет ещё лучше.

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— Как «Адмирал» подбирал легионеров? Все приехали из разных чемпионатов.

— У нас есть спортивный директор (Эдуард Смирнов. – Прим. «Чемпионата»), который в основном занимался этим вопросом. Он собирал информацию, много летал в Швецию и Германию, контактировал с агентами. Каких-то игроков просматривали на месте, по другим было много видео. Смотрели и выбирали. С кем-то не сошлись по финансовым условиям. Юнга, Лалонда и Альмквиста выбрали больше по видео, а Бакоша знали по игре в ХК «Сочи». Нам повезло его подписать, здесь была большая заслуга руководства. Учитывая наши финансовые возможности, мы подобрали хороших легионеров.

Не думаю, что у топовых игроков упадут зарплаты. Вы же знаете зарплаты ведущих игроков, первая пятёрка – это как две наши команды. Здесь вопрос в том, какой у нас будет бюджет.

— «Адмирал» — вторая команда КХЛ по игре в меньшинстве.

— Отрабатываем все эти моменты, связанные с игрой в неравных составах. Мы и большинству уделяем пристальное внимание, но не всё пока получается. Наше меньшинство – это заслуга ребят. Мы разговариваем, объясняем какие-то нюансы, а они выполняют установку. Понятно, что особая роль тут у вратаря, но и четвёрка игроков проявляет большую самоотверженность. Мне кажется, по количеству блокированных бросков мы одни из лучших в лиге. Это желание ребят не пропустить и принять бросок на себя даёт мотивацию всей команде.

Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

«Бутузов полгода почти ничего не делал – конечно ему тяжело»

— Из тех игроков, которые покинули команду летом, были те, с кем особенно не хотели расставаться?

— Сложный вопрос, мы всё-таки хотели усилиться, работать на перспективу. Взять того же Серёжу Конькова. Хороший мастер, но у нас было много одноплановых игроков, плюс в составе должна быть правильная химия между молодыми, опытными и ветеранами. У нас на тот момент была возрастная команда: Мерескин, Глазачев, Петров, Коньков… Нам нужна была новая волна игроков. Поэтому мы взяли паузу с Коньковым, а потом, когда начали составлять связки, не увидели для него места в составе. Всех оставить было нельзя.



Те же Захарчук и Черников получили предложения из других клубов. Стёпа у нас хорошо сыграл в прошлом сезоне, такими защитниками не разбрасываются, поэтому, конечно, хотелось его сохранить. Тем не менее я считаю, что мы стали сильнее. Нам нужно было усилиться, поэтому пришлось расстаться с некоторыми игроками, омолодить состав, чтобы получить перспективу и возможность бороться за более высокие места.

Время обмена. Хоккеисты КХЛ, которым нужно сменить команду От сделок выиграют все стороны.

— На Бутузове сильно сказалось то, что он пропустил предсезонные сборы с командой?

— Конечно. Мы закончили прошлый сезон в феврале, а он вернулся к нам только в августе. Пять месяцев без игры – это много. Человек может индивидуально тренироваться, с кем-то кататься, но это не предсезонная подготовка с командой и не тренировочный процесс. Вова Бутузов полгода практически ничего не делал и начал играть без предсезонки – конечно ему тяжело. Саша Осипов тоже не готовился с командой летом, ему тоже нужно время, чтобы набрать свою лучшую форму.



— Денис Вихарев в прошлом сезоне набрал 26 очков, в этом у него уже 11 баллов за результативность.

— Командный игрок, который растёт и добавляет. Я считаю, что у него хороший потенциал. Мне нравится его универсальность. Сейчас мы его используем в первом звене с края, он хорошо сыгрался с легионерами, хотя привык играть в центре. Он приносит пользу команде на разных позициях, а разница между функциями крайнего и центрального нападающего очень большая. И самое главное, он не просит вернуть его в центр, хотя бывают такие ситуации, когда игроки начинают проситься на свою «родную» позицию. Это говорит о правильном отношении к делу.



— К разным размерам площадки уже привыкли?

— В прошлом году был какой-то контраст, а сейчас уже привыкли, накопился опыт. У нас на арене есть маленькая и большая площадки. Когда приезжаем в другой город, отрабатываем маленькие нюансы на раскатках и спокойно играем.