Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов продолжит карьеру в составе «Трактора». Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Ларри Брукс. Сегодня вечером, 25 октября, у нападающего начал действовать пункт в контракте о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу.



Кравцов так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. Россиянин был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером.



Виталий выступал за челябинский клуб с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.

Зачем уезжали? Где оказались россияне, сменившие летом КХЛ на НХЛ Очень многим из них придётся пробиваться в основу из фарм-клубов. Но есть и приятные исключения.