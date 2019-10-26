Форвард «Колорадо» Калверт забил в меньшинстве броском из-за ворот

«Колорадо Эвеланш» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась с разгромным счётом 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Эваланш» Мэтт Калверт, который оформил дубль. Особенно эффектным вышел второй гол канадца в матче. В концовке третьего периода Калверт забросил шайбу в меньшинстве броском из-за ворот.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.