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Форвард «Колорадо» Калверт забил в меньшинстве броском из-за ворот

Форвард «Колорадо» Калверт забил в меньшинстве броском из-за ворот
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась с разгромным счётом 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Эваланш» Мэтт Калверт, который оформил дубль. Особенно эффектным вышел второй гол канадца в матче. В концовке третьего периода Калверт забросил шайбу в меньшинстве броском из-за ворот.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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