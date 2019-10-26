28 хоккеистов «Салавата Юлаева» отправились в турне по Западу

«Салават Юлаев» отправился в четвёртое гостевое турне сезона, сообщает официальный сайт уфимского клуба.



Тренерский штаб взял в поездку 28 хоккеистов.



Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов.



Защитники: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семёнов, Артём Сергеев, Шакир Мухамадуллин.



Нападающие: Илья Баранов, Александр Бурмистров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Артём Пименов, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.



Команда Николая Цулыгина встретится с минским «Динамо» (27 октября), ХК «Сочи» (29 октября) и московским «Динамо» (31 октября).