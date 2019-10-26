Петерссон не принимает участия в тренировках «Динамо», Тяло заменил Кузнецова

Нападающий московского «Динамо» Андре Петерссон по-прежнему не принимает участия в тренировках команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Ранее стало известно, что шведский форвард выбыл из строя до конца октября. Он получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2). В нынешнем сезоне Петерссон провёл 18 матчей в составе московского клуба, отметившись семью заброшенными шайбами и семью голевыми передачами.



Голкипер Георгий Кузнецов был отправлен в тверское «Динамо» для получения игровой практики. В этом сезоне 21-летний вратарь провёл два матча в регулярном чемпионате КХЛ. Он отразил 91,2% бросков, пропуская по три шайбы за встречу. Из фарм-клуба в основную команду вызван голкипер Игорь Тяло.

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