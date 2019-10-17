Нападающий «Динамо» Петерссон выбыл до конца октября, Кулёмин избежал травмы
Нападающий «Динамо» Андре Петерссон выбыл из строя до конца октября из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в официальном «твиттере». Ещё один форвард Вячеслав Кулёмин избежал серьёзного повреждения и отправится на ближайший выезд в составе команды.
Оба хоккеиста получили повреждения в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2). Игроки травмировались в третьем периоде и досрочно завершили встречу. У шведского форварда травма нижней части тела, а у Кулёмина было повреждение верхней части тела.
Петерссон в нынешнем сезоне в 18 матчах в составе «Динамо» набрал 14 (7+7) очков. На счету Кулёмина 7 (6+1) очков в 17 матчах. Вячеслав уже забросил больше шайб, чем за два предыдущих сезона.
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