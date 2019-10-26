«Северсталь» в овертайме уступила «Йокериту», потерпев четвёртое поражение кряду
Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке проиграла «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Андрея Разина потерпели четвёртое поражение подряд, финский коллектив выиграл второй матч кряду.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 26-й минуте счёт открыл нападающий команды гостей Ессе Йоэнсуу. «Северсталь» не могла сравнять счёт до 57-й минуты, когда точным броском отметился защитник Либор Шулак. Встреча перешла в дополнительное время, где победу гостям принёс гол форварда Петера Регина.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йоэнсуу (Хаапала, Лехтонен) – 25:03' (5x4) 1:1 Шулак (Макеев, Бодров) – 56:23' (5x5) 1:2 Регин (Грант, Калниньш) – 62:13' (3x3)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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