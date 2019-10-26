«Северсталь» в овертайме уступила «Йокериту», потерпев четвёртое поражение кряду

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке проиграла «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Андрея Разина потерпели четвёртое поражение подряд, финский коллектив выиграл второй матч кряду.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 26-й минуте счёт открыл нападающий команды гостей Ессе Йоэнсуу. «Северсталь» не могла сравнять счёт до 57-й минуты, когда точным броском отметился защитник Либор Шулак. Встреча перешла в дополнительное время, где победу гостям принёс гол форварда Петера Регина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.