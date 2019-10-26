Разин: «Северсталь» оправдала доверие болельщиков, жизнь продолжается

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги проигранного матча с «Йокеритом» (1:2 ОТ).



«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Приятно играть при полном стадионе, когда люди переживают и болеют до самого конца. Думаю, что мы оправдали их доверие и показали хороший хоккей с такой командой, которая два дня назад обыграла со счётом 3:0 ЦСКА.



Считаю, что по игре мы как минимум заслужили одно очко. К сожалению, в овертайме мы не забросили, а они забили. Жалко, но жизнь продолжается.



Из таких игр как раз и рождается команда. Если бы выиграли, для нашего молодого коллектива это был бы большой шаг вперёд. Ну и ничья в основное время тоже шажочек. Тем более мы отыгрались в конце – это доставило много положительных эмоций.



О чём разговаривали с судьями? У нас был последний шанс «зацепиться» и взять просмотр на вне игры. Но судьи объяснили, что по новым правилам за две минуты до конца все моменты просматриваются в лиге, и шайба эта была забита по правилам», — цитирует Разина официальный сайт команды.

«Северсталь» в овертайме уступила «Йокериту», потерпев четвёртое поражение кряду