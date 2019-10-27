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Пастрняк повторил достижение Ковальчука и Кучерова

Пастрняк повторил достижение Ковальчука и Кучерова
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Давид Пастрняк, Андерс Бьорк и Брэндон Карло. Чех забросил 11-ю шайбу в сезоне, продлив серию с заброшенными шайбами до пяти матчей, благодаря чему упрочил лидерство в гонке снайперов.

Пастрняк стал седьмым за последние 27 лет игроком, забившим не менее 11 голов в 10 матчах со старта сезона. Ранее это удалось сделать Никите Кучерову (11 шайб, 2017), Александру Стеену (11, 2013), Илье Ковальчуку (11, 2003), Скотту Янгу (11, 2000) и Кевину Стивенсу (11, 1992).

Рекордсмен — Марио Лемье: в 10 матчах на старте сезона-1992/93 он забросил 14 шайб.

Пастрняк забил роскошный гол и возглавил гонку снайперов НХЛ
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