Первушин: не помню, когда ещё забивал Кошечкину. Возможно, что никогда

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин прокомментировал домашнюю победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ).



«Знали, что у «Металлурга» хорошая оборона, и дело здесь не только в сухой серии Кошечкина. Начало немного не задалось, но потом два периода «Сибирь» здорово провела и вырвала очень важную победу. Два гола пропустили с пятачка? Да, увы. Сыграли неправильно, плохо выбрали позицию, не лезли на чужой пятачок. Но потом сделали выводы и смогли добиться результата. Во втором периоде «Сибирь» прилично добавила. Можно сказать, что перебегали.



Почему поменяли вратаря? В обоих голах Красиков был совершенно ни при чём, просто тренеры так решили, и это сработало. Когда забивал в подобном стиле? По-моему, в Череповце было что-то похожее. Не помню, когда забивал Кошечкину в последний раз. Возможно, я ему вообще никогда не забивал. Бросок — это всегда правильное решение. Нужно всегда стараться бросать. Зайдёт, не зайдёт — это уже другое дело», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.