Арбитры засчитали спорный гол «Бостона», когда Лундквиста сбили с ног. Видео

Арбитры засчитали спорный гол нападающего «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

При счёте 1:0 в пользу «Рейнджерс» форвард «Бостона» Давид Пастрняк во время атаки врезался в голкипера соперника Хенрика Лундквиста, после чего Патрис Бержерон забросил шайбу в ворота. После просмотра повтора арбитры приняли решение засчитать гол «Бостона».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале SportsNet.

Напомним, «Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:0, 3:3) в пользу гостей.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Бостон» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».