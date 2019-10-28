Арбитры засчитали спорный гол «Бостона», когда Лундквиста сбили с ног. Видео
Арбитры засчитали спорный гол нападающего «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».
При счёте 1:0 в пользу «Рейнджерс» форвард «Бостона» Давид Пастрняк во время атаки врезался в голкипера соперника Хенрика Лундквиста, после чего Патрис Бержерон забросил шайбу в ворота. После просмотра повтора арбитры приняли решение засчитать гол «Бостона».
Видео можно посмотреть на YouTube-канале SportsNet.
Напомним, «Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:0, 3:3) в пользу гостей.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Бостон» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».
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