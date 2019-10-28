QMJHL: воспитанник «Локомотива» Лихачёв забил классный гол в стиле Гранлунда
Российский нападающий клуба Юниорской лики Квебека «Бленвилль» Ярослав Лихачёв отметился красивым голом во встрече с «Чикутими». Форвард забил в стиле финского нападающего Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк за воротами и занеся шайбу за ленточку. Отметим, что это уже не первый подобный гол для россиянина, ранее он отмечался подобной шайбой в составе юниорской национальной сборной.
Посмотреть видео можно в «твиттере» HockeyRu20.
18-летний Лихачёв — воспитанник ярославского хоккея и большую часть юниорской карьеры защищал цвета команд системы «Локомотива». В Северную Америку нападающий переехал перед сезоном-2018/2019. В нынешнем чемпионате QMJHL Лихачёв принял участие в 14 матчах, набрав 12 (6+6) очков.
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