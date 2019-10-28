Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах дня приняли участие 14 российских хоккеистов.



Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл свой первый матч в НХЛ, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков в игре с «Эдмонтон Ойлерз», нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативных передачи.

Вратарь Клуб Броски %Об Счёт Бобровский



Георгиев



Варламов «Флорида»



«Рейнджерс»



«Айлендерс» 24 из 26



9 из 11



28 из 36 92,3%



81,8%



90,3% 6:2



4:7



5:3