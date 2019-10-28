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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах дня приняли участие 14 российских хоккеистов.

Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл свой первый матч в НХЛ, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков в игре с «Эдмонтон Ойлерз», нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативных передачи.

ВратарьКлубБроски%ОбСчёт
Бобровский

Георгиев

Варламов		«Флорида»

«Рейнджерс»

«Айлендерс»		24 из 26

9 из 11

28 из 36		92,3%

81,8%

90,3%		6:2

4:7

5:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиБлокиХитыВбрасыванияВремя
Дадонов (н)

Панарин (н)

Бучневич (н)

Ковальчук (н)

Прохоркин (н)

Е. Свечников (н)

Барбашев (н)

М. Воробьёв (н)

Проворов (з)

Наместников (н)

Зайцев (з)		«Флорида»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес»

«Детройт»

«Сент-Луис»

«Филадельфия»

«Филадельфия»

«Оттава»

«Оттава»		1+0

0+2

1+1

0

0

0

0

0

0

0

0+1		+1

-2

-2

-1

0

0

0

-1

-1

-1

+2		0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2		2

2

2

2

3

3

1

1

0

2

0		0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0		0

0

0

2

4

0

0

0

3

1

5		-

-

0%

-

57%

-

40%

75%

-

-

-		17.00

22.39

19.39

15.24

14.28

6.17

13.43

9.27

25.02

18.34

25.06
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