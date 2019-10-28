Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах дня приняли участие 14 российских хоккеистов.
Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл свой первый матч в НХЛ, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков в игре с «Эдмонтон Ойлерз», нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативных передачи.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%Об
|Счёт
|Бобровский
Георгиев
Варламов
|«Флорида»
«Рейнджерс»
«Айлендерс»
|24 из 26
9 из 11
28 из 36
|92,3%
81,8%
90,3%
|6:2
4:7
5:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Блоки
|Хиты
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
Панарин (н)
Бучневич (н)
Ковальчук (н)
Прохоркин (н)
Е. Свечников (н)
Барбашев (н)
М. Воробьёв (н)
Проворов (з)
Наместников (н)
Зайцев (з)
|«Флорида»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес»
«Детройт»
«Сент-Луис»
«Филадельфия»
«Филадельфия»
«Оттава»
«Оттава»
|1+0
0+2
1+1
0
0
0
0
0
0
0
0+1
|+1
-2
-2
-1
0
0
0
-1
-1
-1
+2
|0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
|2
2
2
2
3
3
1
1
0
2
0
|0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
|0
0
0
2
4
0
0
0
3
1
5
|-
-
0%
-
57%
-
40%
75%
-
-
-
|17.00
22.39
19.39
15.24
14.28
6.17
13.43
9.27
25.02
18.34
25.06
- 28 октября 2019
-
10:43
-
10:20
-
10:07
-
09:58
-
09:40
-
09:25
-
09:21
-
08:53
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
07:07
-
06:47
-
06:27
-
05:57
-
05:07
-
04:56
-
04:45
-
04:38
-
02:46
-
02:17
-
01:43
-
01:13
- 27 октября 2019
-
23:55
-
23:19
-
22:51
-
22:30
-
22:21
-
21:55
-
21:25
-
21:00
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:27
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