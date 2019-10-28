Агент Малкина — о гражданстве США: почему вас это вообще должно волновать?
Хоккейный агент Геннадий Ушаков, представляющий в России интересы нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, выразил недоумение по поводу того, что журналисты интересуется возможным наличием у его клиента гражданства США. Российский хоккеист выступает за «Питтсбург» с 2006 года.
«Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать?» — цитирует Ушакова РИА «Новости».
Ранее юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
У Малкина нашли паспорт США. Документ всплыл из-за скандала с криптовалютой
Два года назад россиянин вложил в стартап $ 4 млн. Но деньги не главное, он может потерять уважение в России.
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