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Агент Малкина — о гражданстве США: почему вас это вообще должно волновать?

Агент Малкина — о гражданстве США: почему вас это вообще должно волновать?
Хоккей / НХЛ 0

Хоккейный агент Геннадий Ушаков, представляющий в России интересы нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, выразил недоумение по поводу того, что журналисты интересуется возможным наличием у его клиента гражданства США. Российский хоккеист выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

«Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать?» — цитирует Ушакова РИА «Новости».

Ранее юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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