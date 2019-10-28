«Нефтехимик» — «Адмирал»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Нефтехимика» и «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 28 октября, начало матча — в 19:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Пайгин – Мёрфи, Уайт – Митчелл – Порядин;

Брынцев – Шарипзянов, Казионов – Куликов – Хайруллин;

Сергеев – Захарчук, Падакин – Берглунд – Энлунд;

Атюшов, Шиксатдаров – Шарифьянов – Черников, Грошев.

«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист – Лалонд, Коннов – Вихарев – Бакош;

Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин.

Мищенко – Осипов, Ломако – В. Стрельцов – А. Стрельцов;

Островский, Дельнов – Петров – Бутузов, Лисин.