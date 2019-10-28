«Нефтехимик» — «Адмирал»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Нефтехимика» и «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 28 октября, начало матча — в 19:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Нефтехимик»:
Шарыченков (Барулин);
Пайгин – Мёрфи, Уайт – Митчелл – Порядин;
Брынцев – Шарипзянов, Казионов – Куликов – Хайруллин;
Сергеев – Захарчук, Падакин – Берглунд – Энлунд;
Атюшов, Шиксатдаров – Шарифьянов – Черников, Грошев.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Коннов – Вихарев – Бакош;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин.
Мищенко – Осипов, Ломако – В. Стрельцов – А. Стрельцов;
Островский, Дельнов – Петров – Бутузов, Лисин.
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