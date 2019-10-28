СКА прервал пятиматчевую серию поражений, по буллитам обыграв «Северсталь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала СКА. Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды Алексея Кудашова. Питерский клуб прервал серию поражений из пяти матчей.

Гости открыли счёт на исходе второго периода. «Армейцы» выиграли вбрасывание в чужой зоне. Артём Земчёнок набросил от борта, а Йоонас Кемппайнен на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. Для Йоонаса этот гол стал первым за карьеру в СКА. До этого в 19 матчах регулярки в активе Кемппайнена были только три голевые передачи.

Хозяева смогли отыграться за пять минут до конца третьего периода. Череповчане навязали борьбу у борта, Владислав Кодола набросил на пятак, а Егор Морозов выскочил из-за спины защитника и переправил шайбу в сетку. Исход матча решила серия послематчевых бросков, в которой точнее были «армейцы».

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ