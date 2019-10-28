Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА прервал пятиматчевую серию поражений, по буллитам обыграв «Северсталь»

СКА прервал пятиматчевую серию поражений, по буллитам обыграв «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала СКА. Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды Алексея Кудашова. Питерский клуб прервал серию поражений из пяти матчей.

Гости открыли счёт на исходе второго периода. «Армейцы» выиграли вбрасывание в чужой зоне. Артём Земчёнок набросил от борта, а Йоонас Кемппайнен на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. Для Йоонаса этот гол стал первым за карьеру в СКА. До этого в 19 матчах регулярки в активе Кемппайнена были только три голевые передачи.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кемппайнен (Земчёнок) – 38:29' (5x5)   1:1 Морозов (Кодола, Алексеев) – 54:47' (5x5)   1:2 Ткачёв – 65:00' (ПБ)

Хозяева смогли отыграться за пять минут до конца третьего периода. Череповчане навязали борьбу у борта, Владислав Кодола набросил на пятак, а Егор Морозов выскочил из-за спины защитника и переправил шайбу в сетку. Исход матча решила серия послематчевых бросков, в которой точнее были «армейцы».

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Йоонас Кемппайнен забил первый гол за СКА в 20-м матче чемпионата
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019