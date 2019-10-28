Резцова: почему каким-то чинушам и олигархам можно так делать, а Малкину — нет?

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость, что у форварда «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгения Малкина есть американское гражданство.
«Начнём с того, что у нас дети чиновников из аппарата Путина практически все живут то в Англии, то ещё где.
Человек живёт на две страны, хочет — живёт здесь или там. Почему каким-то чинушам и олигархам можно так делать? Они же тоже россияне. Считаю, это нормально, это не предательство. Если бы он сбежал в Америку и поливал грязью Россию, то это было бы другое дело. Ещё раз повторю, почему чиновникам и их детям можно жить в Америке и Англии, а Малкину нельзя? Нет, это не предательство.
Была бы у меня такая возможность, тоже уехала бы, имела бы два гражданства. У меня дочь старшая живет в Финляндии, и что, она предательница? То, что Малкин размахивает и рекламирует, что всё хорошо, — это не показуха. Думаю, Евгений сердцем любит родину», — цитирует Резцову Sport24.
- 28 октября 2019
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