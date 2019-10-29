Малкин — о возвращении в строй: чувствую себя нормально. Уже соскучился по льду

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о самочувствии после повреждения мягких тканей ноги.
«Чувствую себя нормально. Смотрел матчи, видел, как играл «Питтсбург». Они выглядели здорово. Мне хочется вернуться как можно скорее. На прошлой неделе я катался каждый день. Посмотрим, что будет в ближайшие два дня.
Я уже очень соскучился по льду. Пропустил три недели. Это довольно сложно психологически. Но я стараюсь сохранять оптимизм. Я фокусируюсь, работаю и стараюсь на максимуме», – цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.
Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.
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