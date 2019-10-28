Малкин принял участие в тренировке «Питтсбурга» в бесконтактном джерси

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в тренировке команды, однако занимался в красном бесконтактном свитере, сообщается в «твиттере» Pens Inside Scoop. Отмечается, что российский форвард также тренировался во второй бригаде большинства вместе с Алексом Гальченюком.

Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.



В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности «-25». В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.

Ближайшие матчи «Питтсбург» проведёт дома: 30 октября с «Филадельфией Флайерз» и 2 ноября с «Эдмонтон Ойлерз».