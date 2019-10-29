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Проиграет ли «Автомобилист» седьмой раз кряду и другие матчи большого дня в КХЛ

Проиграет ли «Автомобилист» седьмой раз кряду и другие матчи большого дня в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 29 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:

— «Сибирь» — «Автомобилист»;
— «Барыс» — «Металлург» Мг;
— «Торпедо» — «Локомотив»;
— «Динамо» М — «Авангард»;
— «Спартак» — «Йокерит»;
— ХК «Сочи» — «Салават Юлаев»;
— «Динамо» Р — «Куньлунь Ред Стар».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Один из центральных матчей игрового дня пройдёт в Новосибирске, где «Сибирь» примет «Автомобилист», имеющий продолжительную серию поражений. Команда Андрея Мартемьянова проиграла в шести последних матчах, в результате чего покинула зону плей-офф, опустившись на 10-ю строчку в таблице Восточной конференции.

Мартемьянов: «Автомобилист» будет искать игру, рук никто не опускает
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