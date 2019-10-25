Мартемьянов: «Автомобилист» будет искать игру, рук никто не опускает

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями после поражения в матче с «Металлургом» (0:3).



«Сегодня ребята старались, горели, шли вперёд, контролировали шайбу. По броскам, по владению были лучше, но вратарь соперника был на высоте. Оборонительные действия соперника также были на хорошем уровне. Забив один гол, гости играли по счёту, на контратаках. Одна их них привела к голу. Команду упрекнуть в нежелании не могу. Улучшение игры, на мой взгляд, есть, работаем, двигаемся дальше.



Куда пропал инстинкт убийцы у команды? Прошлый сезон — это уже история. Половина команды в этом сезоне новая, они ещё не до конца адаптировались в лиге. Забить не можем, с нулем выиграть невозможно, максимум сыграть вничью. Хотя парни стараются и в большинстве сегодня хорошо работали, были моменты, могли забить. Но где-то хоккейный бог от нас отвернулся. Будем искать игру, рук никто не опускает. Ни команда, ни тренерский штаб», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Мартемьянов: у игроков «Автомобилиста» пропала игровая наглость, раскованность