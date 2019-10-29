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Фетисов — об американском гражданстве Малкина: никогда бы себе такое не позволил

Фетисов — об американском гражданстве Малкина: ник
Фетисов — об американском гражданстве Малкина: никогда бы себе такое не позволил
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной Думы Вячеслав Фетисов прокомментировал новость, что у форварда «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгения Малкина есть американское гражданство.

«Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Я не знаю, как к этому относиться», — приводит слова Фетисова НСН.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Евгению пришлось объяснить, зачем он получил американский паспорт.

Малкин: США — мой второй дом. У моего ребёнка американский паспорт
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