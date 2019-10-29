Яшкин: в «Динамо» каждое утро списываемся, чтобы никто не проспал

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин объяснил, почему не смог закрепиться в составе «Вашингтон Кэпиталз», а также рассказал о клубной традиции бело-голубых.
«Когда только пришёл в «Вашингтон», слишком много беспокоился, переживал, пытался играть без ошибок. Это привело к тому, что очков почти не набирал. Команда-то, по сути, осталась почти такой же, что и в чемпионский сезон. Я оказался новичком, который пришёл в укомплектованную команду. Наверное, не смог доказать, что я лучше остальных.
В «Сент-Луисе» проспал командное собрание? Да я и до этого всегда заводил несколько будильников. Просто бывает, что настолько устаёшь, что даже от будильника не можешь проснуться. Конечно, такое не должно случаться, но никто не застрахован. У всех бывало. Надо просто иметь партнёров по команде, с которыми каждое утро можно созвониться или списаться.
В «Динамо» мы каждое утро списываемся, чтобы никто не проспал. Если нам на «ВТБ Арену», то вместе едем на метро. Так удобнее, метро близко к стадиону», — цитирует Яшкина пресс-служба КХЛ.
- 29 октября 2019
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