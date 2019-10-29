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Яшкин: Шипачёву надо просто шайбу отдать, а уж он своё дело сделает

Яшкин: Шипачёву надо просто шайбу отдать, а уж он своё дело сделает
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итоги выездной серии и рассказал о взаимодействии с партнёрами по звену Вадимом Шипачёвым и Даниилом Тарасовым.

«Нам все три матча на выезде удались, всё наше звено много очков набрало. К нам в тройку Тара вернулся, и мы хорошо поговорили перед матчами. Про него ведь все знают, что он может и отдать, и сам забить. С Тарой и Шипой очень легко играть. Мы хорошо понимаем друг друга.

Моя задача — отобрать шайбу? Это и есть наша с Тарой главная работа в звене. Я выцарапываю, он мне помогает. Дальше её просто надо Шипе отдать, а уж он своё дело сделает. У Вадима есть очень хорошее качество — он никогда не торопится. Читает игру и отдаёт пас именно тогда, когда это нужно. Это большая редкость, и именно поэтому играть с ним так классно! Плюс пасы у него очень точные», — цитирует Яшкина пресс-служба московского клуба.

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