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Пелино: хорошая игра с жёсткой борьбой, боролись до конца

Пелино: хорошая игра с жёсткой борьбой, боролись до конца
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с нижегородским «Торпедо» (1:2).

«Это была хорошая игра с жёсткой борьбой. Команды показали жёсткий хоккей, боролись до конца, но одна из них в итоге забила два гола, а другая — один», — приводит слова специалиста официальный сайт «Торпедо».

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте счёт открыла команда хозяев, точным броском отметился нападающий Данил Веряев. В концовке второго периода защитник Чарльз Дженовей упрочил преимущество «Торпедо». На 41-й минуте ярославский клуб сократил разрыв в счёте усилиями форварда Стефана Да Косты, установив окончательный счёт.

«Торпедо» одержало победу над «Локомотивом»
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