Цулыгин: болельщики недовольны игрой Панина? Не заходите в фан-группы
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги проигранной гостевой встречи с хоккейным клубом «Сочи» (1:3).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Сегодня нам не хватило правильного отношения к игре. Не все были готовы бороться от начала до конца, не все были готовы умирать на льду для победы. Некоторые вышли просто поиграть хоккей. Ну и наиграли, соответственно. Нас моментально наказали. И вполне заслуженно «Сочи» сегодня выиграл.
Болельщики недовольны игрой Панина? Не заходите в фан-группы. Для нас выздоровление капитана и его возвращение лёд — позитивные новости. Это большая помощь», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
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